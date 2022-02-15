Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, северо-восточный ветер сменится юго-западным, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем – 7-10, в Баку ночью – 2-4, днем – 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах - снег, ночью и утром прогнозируется туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем – 7-10 градусов тепла, в горах ночью – 5-10, днем – 0-5 градусов мороза.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)