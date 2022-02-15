Парламент Азербайджана принял в первом чтении законопроекты, связанные с упразднением двух районов

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял на сегодняшнем заседании в первом чтении законопроекты, связанные с упразднением двух районов.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку дня заседания было включено обсуждение в первом чтении законопроектов «О частичном изменении административно-территориального деления города Гянджа» и внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджане", приложенный к закону "О территориях и землях муниципалитетов".

Законопроект «О частичном изменении административно-территориального деления города Гянджа» предполагает упразднение Кяпязского и Низаминского районов города и их исключение из Государственного реестра территориальных единиц Азербайджанской Республики. При этом на территории указанных районов будут действовать Низаминский и Кяпязский муниципалитеты.

Прилагаемый к закону Азербайджанской Республики «О территориях и землях муниципалитетов» законопроект о внесении изменений в «Список муниципалитетов Азербайджанской Республики» ) также подготовлен в связи с изменениями в административном делении Гянджи.

По итогам обсуждений оба законопроекта были приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)