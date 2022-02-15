В Азербайджане выявлены еще 4 687 случаев заражения коронавирусом, вылечились 6 506 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 4 687 случаев заражения коронавирусом, 6 506 человек вылечились, 28 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 752 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 696 565 человек вылечились, 9 105 – скончались, число активных больных составляет 46 935.
За последние сутки в стране проведены 15 682 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 414 158.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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