В Азербайджане выявлены еще 4 687 случаев заражения коронавирусом, вылечились 6 506 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 4 687 случаев заражения коронавирусом, 6 506 человек вылечились, 28 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 752 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 696 565 человек вылечились, 9 105 – скончались, число активных больных составляет 46 935.

За последние сутки в стране проведены 15 682 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 414 158.

(Перевод: Нубар Кулузаде)