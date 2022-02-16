В минобразования Азербайджана назвали число вакантных мест в рамках конкурса по приему на работу учителей в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В этом году в рамках конкурса по приему на работу учителей будет выделено столько же вакантных мест, сколько и в прошлом году.

Как сообщает Trend, об этом заявил заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, в прошлом году в рамках конкурса по приему на работу учителей было выделено около восьми тысяч вакантных мест. В течение учебного года было дополнительно выделено еще пять тысяч вакантных мест.

«В целом было выделено 13 тысяч вакантных мест. Столько же будет выделено в рамках конкурса по приему на работу учителей в этом году», - сказал Багиров.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)