Назначен новый глава отдела по связям с общественностью и СМИ Госагентства по туризму Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Назначен новый руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, новым руководителем отдела стала Гюльнар Мустафаева.

Отметим, что ранее данную должность занимал Кянан Гулузаде, который позднее был назначен советником председателя Государственного агентства по туризму.

(Перевод: Фидан Мустафаева)