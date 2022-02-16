Глава МИД Турции заразился коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заразился коронавирусной инфекцией.

Как сообщает в среду Trend, об этом Чавушоглу написал в Twitter.

В публикации министра говорится, что сегодня он сдал положительный тест на COVID-19.

Чавушоглу отметил, что переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать из дома.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)