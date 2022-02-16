Из Европы на родину депортированы 42 гражданина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 15 февраля 39 граждан Азербайджана были депортированы на родину из Германии и еще трое - из Австрии в рамках соглашения с ЕС о реадмиссии, сообщили Trend в Государственной миграционной службе Азербайджана.

По ее данным, процесс реадмиссии осуществлен в соответствии с правилами, определенными Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с пандемией коронавируса.

В сообщении отмечается, что рабочая группа по реинтеграции, координируемая Государственной миграционной службой, принимает соответствующие меры по оперативному решению проблем, с которыми сталкиваются депортированные граждане.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)