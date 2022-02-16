США и Азербайджан работают над увеличением числа программ обмена для студентов – посол

БАКУ /Trend/ - США и Азербайджан работают над увеличением числа программ обмена для студентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«На данный момент 500 азербайджанских студентов обучаются в США. Я бы хотел, чтобы это число увеличилось до 5000. Мы решительно поддерживаем расширение возможностей для обмена в области обучения английскому языку. Я очень доволен сотрудничеством с министерством образования по созданию и развитию программ двойного диплома между университетами Азербайджана и США, что увеличивает число азербайджанских студентов, имеющих доступ к образованию в США. По завершении учебы они получают дипломы обоих университетов. Я хотел бы удвоить или утроить наши программы обмена, мы пытаемся увеличить их настолько, насколько это возможно», — сказал посол.

(Автор: Ляман Зейналова)