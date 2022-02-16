В Азербайджане выявлены еще 7 148 случаев заражения коронавирусом, вылечились 7 387 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 7 148 случаев заражения коронавирусом, 7 387 человек вылечились, 22 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 759 753 случая заражения коронавирусной инфекцией, 703 952 человека вылечились, 9 127 – скончались, число активных больных составляет 46 674.

За последние сутки в стране проведены 18 346 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 432 504.

(Перевод: Нубар Кулузаде)