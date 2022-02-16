Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 77 407 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 375, вторую - 1 869, третью, бустерную дозу - 72 163 человека.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 627 370. Первую дозу вакцины получили 5 273 971, вторую - 4 768 299 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 2 585 100 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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