БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 77 407 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 375, вторую - 1 869, третью, бустерную дозу - 72 163 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 627 370. Первую дозу вакцины получили 5 273 971, вторую - 4 768 299 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 2 585 100 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)