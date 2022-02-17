В Азербайджане началась регистрация для участия во втором конкурсе Yüksəliş

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 17 февраля стартовал регистрационный этап второго конкурса Yüksəliş ("Восхождение"). Зарегистрироваться и принять участие в конкурсе могут граждане Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящей должности в течение не менее двух лет.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе Yüksəliş можно на сайте www.yukselish.az. Регистрационный этап продлится около одного месяца.

Конкурс состоит из пяти этапов: регистрация, онлайн-отбор, очный этап, полуфинал и финал.

По итогам финала будут объявлены 20 победителей конкурса, каждый из которых получит грант в размере 20 тысяч манатов.

Для участия в первом конкурсе Yüksəliş заявки подали 11 760 человек. Из них 9 775 были допущены к участию в конкурсе.

Отметим, что конкурс Yüksəliş был учрежден распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью с целью выявления перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также для формирования в стране резервного банка кадров.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)