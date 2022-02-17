БАКУ/Trend/ - 16 февраля 2022-го года в Центральном Таможенном Госпитале состоялась встреча с представителями российской группы компаний «АлкорБио».

В ходе встречи заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики Исмайыл Эфендиев предоставил подробную информацию о Медицинской лаборатории Центрального Таможенного Госпиталя. Был отмечен большой опыт и внедрение новшеств госпиталем в этой области. Исмайыл Эфендиев отметил, что с первых дней начала пандемии медицинский персонал Центрального Таможенного Госпиталя был в числе первых, кто присоединился к борьбе с COVİD-19. При поддержке Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики с апреля 2020-го года в госпитале функционирует ПЦР-лаборатория, оснащенная инновативным медицинским оборудованием. Лаборатория ПЦР в реальном времени полностью отвечает стандартам биологической безопасности (BSL2 / BSL2+) по классификации Всемирной Организации Здравоохранения. В 2021-м году лаборатория Госпиталя третий раз прошла аккредитацию по аудиту на соответствие международному стандарту качества ISO 15189:2012. Тем самым еще раз подтвердил соответствие Медицинской лаборатории международному стандарту качества ISO 15189:2012.

Коммерческий директор Группы компаний «АлкорБио» Александр Решетников рассказал о производимой продукции. В частности, была предоставлена подробная информация о тест-системе гормональной диагностики, наборах и програмном обеспечении для пренатального скриннинга синдрома Дауна, ДНК-картах для сбора и хранении биоматериалов, реагентах для выявления наследственной тромбофлибии. В рамках встречи были также обсуждены вопросы взаимного сотрудничества.

Отметим, что Группа компаний «АлкорБио» основана в 1992 году. Компания входит в тройку лидеров российского рынка по набору реагентов. Кроме того, занимает ведущее место как производитель наборов реагентов для гормональной и in vitro диагностики.Продукты высокого качества, постоянное расширение спектра производимых наборов – все это создает условия для дальнейших успехов компании «АлкорБио» в области биотехнологий.