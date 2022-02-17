Регистрация для участия во втором конкурсе Yüksəliş в Азербайджане завершится 31 марта
БАКУ /Trend/ - Регистрация для участия во втором конкурсе Yüksəliş ("Восхождение") в Азербайджане завершится 31 марта.
Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на брифинге руководитель рабочей группы конкурса Yüksəliş Фархад Гаджиев.
По его словам, планируется, что в этом году для участия в конкурсе будет подано более 10 тысяч заявок.
«У нас также будут организованы презентации в регионах. Встречи с людьми, заинтересованными в участии в данном конкурсе, пройдут и в регионах. В зависимости от пандемии конкурс планируется завершить в августе», - сказал Гаджиев.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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