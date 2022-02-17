Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером прогнозируется моросящий дождь, порывистый юго-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-7, днем – 9-12, в Баку ночью – 5-7, днем – 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, утром и вечером прогнозируется туман, порывистый юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 9-14 градусов тепла, в горах ночью – 5-10, днем – 0-5 градусов мороза.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)