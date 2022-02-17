Упразднена должность главы аппарата TƏBIB
БАКУ /Trend/ - Упразднена должность главы аппарата юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB), сообщили Trend в TƏBIB.
Соответствующий приказ подписал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев.
Согласно приказу, в TƏBIB произведены структурные изменения. Гюндуз Абдулов, занимавший пост главы аппарата TƏBIB, не был назначен на другую должность в объединении.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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