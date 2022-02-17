Министерство опровергло информацию об увольнении завотделом Госслужбы автотранспорта Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана опровергла распространенную в некоторых СМИ информацию об увольнении начальника отдела регулирования перевозок госслужбы Мелика Алиева.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.

«Информация о том, что начальнику Государственной службы автомобильного транспорта Анару Рзаеву было объявлено предупреждение министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, а начальник отдела регулирования транспорта Мелик Алиев был уволен сегодня в связи с перекрытием дороги группой водителей грузовиков в Баку, не соответствует действительности. Из Государственной службы автомобильного транспорта никто уволен не был», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)