Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Днем 18 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове юго-западный ветер сменится северо-западным, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых районах Азербайджана с 18 по 19 февраля ожидается усиление западного ветра до 15-20, местами - до 20-25 м/с, говорится в сообщении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)