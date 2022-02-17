Названа дата проведения Общего собрания Академии наук Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 19 февраля состоится Общее собрание Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом Trend сообщила в четверг глава пресс-службы Президиума НАНА Азада Балаева.

По ее словам, окончательного решения в связи с избранием нового президента НАНА на Общем собрании нет.

Напомним, что 14 февраля состоялось заседание Президиума НАНА, на которой президент НАНА Рамиз Мехтиев заявил о своей отставке.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)