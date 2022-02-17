В Азербайджане выявлены еще 4 449 случаев заражения коронавирусом, вылечились 9 372 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 4 449 случаев заражения коронавирусом, 9 372 человека вылечились, 30 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 764 202 случая заражения коронавирусной инфекцией, 713 324 человека вылечились, 9 157 – скончались, число активных больных составляет 41 721.

За последние сутки в стране проведены 14 558 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 447 062.

(Перевод: Нубар Кулузаде)