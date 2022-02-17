Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 51 641 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 244, вторую - 2 190, три и более - 43 231, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 976 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 679 011. Первую дозу вакцины получили 5 277 215, вторую - 4 770 489 человек, три и более доз вакцины - 2 443 823, бустерную дозу после положительного результата теста -187 484 человека.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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