Возбуждено уголовное дело по факту перекрытия дороги в Баку водителями грузовиков

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту перекрытия сегодня утром проспекта Гейдара Алиева в Баку водителями грузовых автомобилей.

Об этом сообщил в ответ на запрос Trend в четверг главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку Араз Аскерли.

По его словам, уголовное дело возбуждено по статье 233 (организация действий, повлекших нарушение общественного порядка или активное участие в таких действиях) УК. Ведется следствие.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)