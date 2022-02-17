Возбуждено уголовное дело по факту перекрытия дороги в Баку водителями грузовиков
БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту перекрытия сегодня утром проспекта Гейдара Алиева в Баку водителями грузовых автомобилей.
Об этом сообщил в ответ на запрос Trend в четверг главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку Араз Аскерли.
По его словам, уголовное дело возбуждено по статье 233 (организация действий, повлекших нарушение общественного порядка или активное участие в таких действиях) УК. Ведется следствие.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)
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