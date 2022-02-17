Задержан руководитель компании, которой принадлежат грузовики, перекрывшие дорогу в Баку

БАКУ /Trend/ - В МВД Азербайджана прокомментировали распространившуюся информацию об обыске в домах водителей грузовиков, перекрывших сегодня одну из дорог в Баку.

Как сказал Trend в четверг руководитель пресс-службы министерства, полковник полиции Эхсан Захидов, правозащитник Руфат Сафаров утверждал в прямом эфире, что «люди в черных масках» проникли в дом руководителя ООО «R Group Azerbaijan» Рамиша Джафарова.

"Все это не имеет под собой никаких оснований. Никакие люди в "черных масках" в его дом или офис не входили. Закиран Джафаров, отец Рамиша Джафарова, хочет оправдать своего сына, из-за которого тысячи людей сегодня опоздали на работу. Рамишу Джафарову был предоставлен адвокат и разъяснены его права. Он задержан, ведется расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка его действий", - добавил Захидов.

Руководитель ООО «R Group Azerbaijan» Рамиш Джафаров, водители Миралам Мамедов, Бахтияр Мамедов и Эльвин Меликов, создавшие сегодня утром искусственную пробку на одном из оживленных проспектов Наримановского района столицы, сказали ранее, что сожалеют о своем поступке.

Расследование продолжается.

(Автор: Самир Али)