Обнародована стоимость билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
БАКУ /Trend/ - Операционная компания Baku City Circuit (BCC) в скором времени начнет продажу билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2022 года.
Как сообщили Trend в Baku City Circuit, билеты на Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который пройдет 10-12 июня 2022 года, поступят в продажу 22 февраля.
Стоимость билетов на соревнования для местных болельщиков варьируется от 90 до 160 манатов (стоячие места, 1 день), от 280 до 970 манатов (места на трибунах, 3 дня) и от 190 до 690 манатов (для детей до 16 лет, 3 дня). Кроме того, в этом году, как и ранее, планируется продажа билетов в Paddock Club и на специальные корпоративные места.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
ЕРЦ Молодежного Форума ОИС провел начальный этап Международного Чемпионата Дебатов в Азербайджане (ФОТО)
Планируется восстановить гранатоводство на освобожденных территориях Азербайджана - глава ассоциации
«Рост числа случаев мошенничества связан с развитием электронной коммерции в целом»: Севиндж Алиева, руководитель Департамента Платежных карт AccessBank
Азербайджан заинтересован в привлечении инструментов исламского финансирования - Конфедерация предпринимателей
Президент Ильхам Алиев: Мы ни от кого не получили ни маната помощи на возрождение Карабаха и Зангезура
Президент Ильхам Алиев предупредил чиновников: Высокая должность– это не большая привилегия, а большая ответственность
Президент Ильхам Алиев: Необходимо тщательно проанализировать ситуацию в регионах и обратить особое внимание на существующие проблемы
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав Низаминского, Наримановского и Кюрдамирского районов (ФОТО)
Зангезурский коридор соединит тюркоязычные страны как стратегически, так и экономически - Орхан Мамедов
Достигнутые результаты - показатель развития батутной гимнастики в Азербайджане - член Техкомитета FIG Дмитрий Поляруш
Правительство Азербайджана сотрудничает с Агентством по развитию МСБ для создания новых инструментов поддержки бизнеса
Интенсивные работы по созиданию в Агдаме способствуют его становлению промышленным центром региона - Анализ