Обнародована стоимость билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

БАКУ /Trend/ - Операционная компания Baku City Circuit (BCC) в скором времени начнет продажу билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2022 года.

Как сообщили Trend в Baku City Circuit, билеты на Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который пройдет 10-12 июня 2022 года, поступят в продажу 22 февраля.

Стоимость билетов на соревнования для местных болельщиков варьируется от 90 до 160 манатов (стоячие места, 1 день), от 280 до 970 манатов (места на трибунах, 3 дня) и от 190 до 690 манатов (для детей до 16 лет, 3 дня). Кроме того, в этом году, как и ранее, планируется продажа билетов в Paddock Club и на специальные корпоративные места.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)