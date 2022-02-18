Билеты на отложенные соревнования "Формулы-1" в Баку действительны для гонок 2022 года

БАКУ /Trend/ - Приобретенные билеты на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2020 года, который был отложен из-за ситуации с COVID-19, действительны для посещения гонок в рамках Гран-при нынешнего года, сообщили Trend в операционной компании Baku City Circuit.

В сообщении отмечается, что в этом году в формате соревнований не предусмотрена концертная программа с целью обеспечения безопасности зрителей на фоне глобальной пандемии коронавируса.

"Однако в этом году также будут организованы различные развлекательные программы для зрителей", - говорится в сообщении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)