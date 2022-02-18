Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, утром и вечером местами прогнозируется туман, юго-западный ветер сменится северо-западным, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6, днем – 9-12, в Баку ночью – 3-5, днем – 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, утром и вечером местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем – 14-19 градусов тепла, в горах ночью – 3-8 градусов мороза, днем – 3-8 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)