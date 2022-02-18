ЕРЦ Молодежного Форума ОИС провел начальный этап Международного Чемпионата Дебатов в Азербайджане (ФОТО)

18 февраля, 2022. Вчера в Баку, в Globus Center состоялась церемония закрытия 1-ого Чемпионата Дебатов, национального этапа, который прошел в феврале в Азербайджане, организованного Евразийском Региональным Центом Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) в партнерстве с Общественным объединением “Дебаты в гражданском обществе”.

Следует отметить, что данный международный проект, направленный на повышение интеллектуального уровня и лидерских способностей среди молодёжи в ареале ОИС, на первом национальном этапе будет проводиться в странах членов ОИС, а затем состоятся международные соревнования с участием команд-победителей из этих стран. По инициативе ЕРЦ Молодежного Форума ОИС впервые этот проект был проведен в Азербайджане. На основе приобретенного опыта в Азербайджане эти соревнования будут проводиться и в других странах в предстоящие месяцы, при организации Молодежного Форума ОИС. В этом году в чемпионате дебатов примут участие представители молодежи из Азербайджана, стран Центральной Азии, а также евразийского региона в целом. В будущем планируется расширение географического ареала данного проекта.

На этом чемпионате, проведенным 12-13 февраля сего года, под названием "В возрождении Карабаха местные инвестиции должны преобладать над иностранными", проведенный в Бакинском Государственном Университете, в рамках дебатов приняли участие около 20 команд, представляющих ведущих ВУЗ-ов Азербайджана, которые выступили разными предложениями.

На церемонии закрытия 1-ого Чемпионата Дебатов, о котором была представлен видеоролик, приветственными речами выступили исполняющий обязанностей генерального директора ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Вусал Курбанов и руководитель Общественного Объединения “Дебаты в гражданском обществе” Ульвия Ахундова, которые подчеркнули роль подобного рода мероприятий в развитии лидерских способностей, успешном обмене креативных идей и предложений среди молодежи.

Приветственными речами также выступили советник Министра Образования Ниджат Мамедли, представитель Фонда Молодежи Азербайджанской Республики Гадир Халилов, депутаты Милли Меджлиса Вугар Искендеров и Мушфиг Джафаров, а также председатель Национального Совета Молодежных Организаций Азербайджанской Республики Азер Алиев, которые пожелав успехов участникам, отметили что подобного рода соревнования должны носить постоянный характер.

Команды и победители, отличающие особым талантом и способностью, были награждены медалями и специальными призами. Команда, представляющая русский сектор, получила право принять участие в Международном Чемпионате Дебатов в качестве молодых представителей Азербайджана, который состоится в этом году в одной из стран Средней Азии.