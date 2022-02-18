Прокуратура расследует подрыв на мине двух сотрудников Госагентства автодорог в Тертерском районе

БАКУ /Trend/ - Прокуратура Тертерского района распространила информацию о подрыве на мине двух граждан на территории села Чайлы, сообщает Trend.

По данным прокуратуры, сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Алышах Сафаров (1963 года рождения) и Фаиг Сафаров (1965 года рождения) подорвались на мине во время проведения ремонтных работ на территории села Чайлы, в результате чего получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Тертерской районной прокуратуре проводится расследование, говорится в информации.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)