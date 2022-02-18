В Азербайджане выявлены еще 3 817 случаев заражения коронавирусом, вылечился 7 541 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 3 817 случаев заражения коронавирусом, 7 541 человек вылечился, 25 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 768 019 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 720 865 человек вылечились, 9 182 – скончались, число активных больных составляет 37 972.

За последние сутки в стране проведен 12 751 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 459 513.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)