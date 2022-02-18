БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 41 214 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 178, вторую - 1 530, три и более - 34 088, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 2 418 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 720 225. Первую дозу вакцины получили 5 280 393, вторую - 4 772 019, три и более - 2 477 911, бустерную дозу после положительного результата теста -189 902 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)