Суд вынес решение в отношении водителей грузовиков, перекрывших дорогу в Баку

БАКУ /Trend/ - Арестованы водители грузовиков, перекрывшие накануне проспект Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, в Наримановском районном суде состоялся процесс по делу Фахраддина Меликова и Миралама Мамедова.

По решению суда оба были приговорены к 30 суткам ареста по статьям 535 (неподчинение законному приказу сотрудника полиции) и 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева)