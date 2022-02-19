В НАНА приняли отставку Рамиза Мехтиева

БАКУ /Trend/ - Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) проводит 19 февраля общее собрание.

Как сообщает в субботу Trend, участники общего собрания обсуждают заявление президента НАНА Рамиза Мехтиева об отставке и вопрос о передачи его полномочий первому вице-президенту Академии наук Арифу Гашимову.

На общем собрании принято заявление об отставке президента НАНА Рамиза Мехтиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)