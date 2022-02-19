Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится южным, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем – 9-13, в Баку ночью – 3-5, днем – 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются дожди, на остальной территории Азербайджана прогнозируется погода без осадков, ночью и утром туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью - 0-5, в высокогорных районах - до 8 градусов мороза, днем – от 5 градусов мороза до 10 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)