Полномочия президента НАНА временно возложены на Арифа Гашимова (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 12:25)

БАКУ /Trend/ - Полномочия президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) временно возложены на первого вице-президента НАНА Арифа Гашимова.

Как сообщает Trend, об этом заявил в субботу журналистам академик Низами Джафаров.

"Дата проведения очередного общего собрания НАНА пока неизвестна. На следующем собрании будет определена дата выборов президента Академии наук", - добавил Джафаров.

Отметим, что сегодня на общем собрании НАНА принято заявление об отставке президента Академии наук Рамиза Мехтиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)