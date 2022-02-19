Полномочия президента НАНА временно возложены на Арифа Гашимова (Дополнено)
Дополнено (первая версия опубликована в 12:25)
БАКУ /Trend/ - Полномочия президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) временно возложены на первого вице-президента НАНА Арифа Гашимова.
Как сообщает Trend, об этом заявил в субботу журналистам академик Низами Джафаров.
"Дата проведения очередного общего собрания НАНА пока неизвестна. На следующем собрании будет определена дата выборов президента Академии наук", - добавил Джафаров.
Отметим, что сегодня на общем собрании НАНА принято заявление об отставке президента Академии наук Рамиза Мехтиева.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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