В Азербайджане выявлено еще 3 690 случаев заражения коронавирусом, вылечились 6 963 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 3 690 случаев заражения коронавирусом, 6 963 человека вылечились, 29 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 771 709 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 727 828 человек вылечились, 9 211 – скончались, число активных больных составляет 34 670.

За последние сутки в стране проведены 14 215 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 473 728.