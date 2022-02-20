Завтра в Азербайджане будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможны туман, изморось, умеренный юго-западный ветер.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 миллиметров до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются осадки. Ночью и утром ожидается туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 3-8 градусов тепла.