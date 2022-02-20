Видимость на ряде автомагистралей Азербайджана будет ограничена

БАКУ /Trend/ - Ночью и утром 21 февраля на отдельных участках автомобильных дорог Азербайджана ожидается туман, сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

По ее данным, в связи с туманной погодой видимость на автомагистралях Баку-Губа, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Шеки-Гах-Загатала, Ханкенди-Ходжавенд, Гянджа-Кельбаджар-Лачин, Шуша-Физули, Халдан-Мингячевир, Барда-Истису, Гянджа-Дашкесан, Евлах-Ходжалы-Лачин, Агдам-Физули-Горадиз, Шамкир-Гадабек, Гёйчай-Уджар, Гаджигабул-Ширван, Ширван-Нохудлу-Сальян, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Бахрамтепе-Биласувар, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик будет ограничена до 200-700 метров.