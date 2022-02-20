В Азербайджане выявлено еще 2 685 случаев заражения коронавирусом, вылечились 6 558 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 2 685 случаев заражения коронавирусом, 6 558 человек вылечились, 24 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 774 394 случая заражения коронавирусной инфекцией,734 386 человек вылечились, 9 235 – скончались, число активных больных составляет 30 773.

За последние сутки в стране проведены 11 629 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 485 357.