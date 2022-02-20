БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 30 796 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 196, вторую - 1 389, три и более - 25 233, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 978 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 787 590. Первую дозу вакцины получили 5 285 327, вторую - 4 774 963 человека, три и более доз вакцины - 2 533 318, бустерную дозу после положительного результата теста - 193 882 человека.