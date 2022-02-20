В Иерусалиме пройдет концерт известного пианиста Фагана Гасанли, посвященный 30-летию Ходжалинского геноцида (ФОТО)
БАКУ/Trend/-20 февраля в Иерусалиме пройдет концерт известного пианиста, лауреата международных конкурсов Фагана Гасанли, посвященный 30-летию Ходжалинского геноцида, сообщает Trend.
Концерт организован Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан (АзИз) в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы".
На мероприятии выступит с речью депутат Милли меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова, которая находится с визитом в Израиле для участия в мероприятиях, организованных АзИз с связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.
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