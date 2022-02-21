Названа причина тумана в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Наблюдаемый в последние дни в Азербайджане туман является ожидаемым атмосферным явлением, связанным с синоптическими условиями.

Как сообщает Trend, об этом заявила начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

По ее словам, туман сформировался на фоне низкого атмосферного давления и распространения влажных воздушных масс со стороны моря на прибрежные районы.

21 февраля, с 04:35 до 06:50, видимость была ограничена 50 метрами, а относительная влажность воздуха находилась в пределах 83-93 процентов, отметила Тагиева.

Она напомнила, что туман образуется при столкновении холодных и теплых воздушных масс.

"Вчера температура воздуха повысилась до 12 градусов и превысила норму на 3,2 градуса, а ночью - понизилась до 9 градусов - до 2,9 градуса", - сказала Тагиева.

Она также сообщила, что из-за тумана видимость ограничена 200-500 метрами в Гяндже, Шабране, Исмаиллы, Хачмазе, Шамкире, Тертере, Зардабе, Бейлагане, Имишли и Евлахе.

По ее словам, во второй половине сегодняшнего дня юго-западный ветер местами усилится до 15-18 метров в секунду, и туман рассеется.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)