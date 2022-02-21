За неделю от мин очищено более 115 га освобожденных территорий Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В ходе операций по разминированию в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане в период 14-19 февраля было обнаружено и обезврежено 27 противопехотных и 15 противотанковых мин, а также 233 неразорвавшихся боеприпаса. Об этом сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.
В указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены освобожденные территории площадью 115,8 га.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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