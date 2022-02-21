Задержан бывший начальник отдела минобороны Азербайджана

Общество 21 февраля 2022 13:05 (UTC+04:00)
Задержан бывший начальник отдела минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Задержан бывший начальник отдела снабжения и закупок минобороны Азербайджана полковник Меликмамед Орудж оглу Гурбанов, сообщает Trend.

Он обвиняется в нанесении материального ущерба государству на сумму 3,5 миллиона манатов.

В связи с этим в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело, Гурбанов привлечен к ответственности.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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