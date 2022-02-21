Задержан бывший начальник отдела минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Задержан бывший начальник отдела снабжения и закупок минобороны Азербайджана полковник Меликмамед Орудж оглу Гурбанов, сообщает Trend.
Он обвиняется в нанесении материального ущерба государству на сумму 3,5 миллиона манатов.
В связи с этим в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело, Гурбанов привлечен к ответственности.
(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Ираном включает десятки наименований товаров – посол (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в привлечении зарубежного бизнеса в страну - Орхан Мамедов
Президент Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу
Динамика развития торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Удмуртией имеет потенциал роста