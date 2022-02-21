Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

Общество 21 февраля 2022 13:18 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, во второй половине дня умеренный северо-западный ветер сменится юго-западным, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6, днем - 9-13, в Баку ночью - 4-6, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80 процентов.

Завтра ночью и утром в районах Азербайджана местами ожидаются осадки, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в высокогорных районах ночью - до 8 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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