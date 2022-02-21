Армяне передали Азербайджану останки тел в смешанном состоянии - начальник отдела Военной прокуратуры (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня армяне передали Азербайджану останки 147 человек. Так как тела были захоронены в массовых захоронениях во время первой Карабахской войны, то останки находились в смешанном состоянии.

Об этом сказал в интервью Trend начальник отдела специальных расследований Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.

По его словам, переданные останки были распределены, проведена их экспертиза с участием судебно-медицинского эксперта, назначены соответствующие молекулярно-генетические экспертизы для идентификации.

"Во время первой Карабахской войны без вести пропали 3 890 граждан Азербайджана. По биологическим образцам, взятым у близких родственников пропавших без вести, проводится идентификация останков", - сказал Тагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)