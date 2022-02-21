БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 88 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 12, вторую - 71, три и более - 5.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 787 678. Первую дозу вакцины получили 5 285 339, вторую - 4 775 034, три и более - 2 533 323, бустерную дозу после положительного результата теста -193 982 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)