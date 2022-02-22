Азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на Международном турнире Gracia Fair Cup в Будапеште (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Международном турнире по художественной гимнастике Gracia Fair Cup в Будапеште (Венгрия), сообщает Trend.
Грация Говхар Ибрагимова, выступившая в индивидуальной программе среди юниоров, заняла первое место в многоборье.
Также золотую медаль в индивидуальной программе во взрослой возрастной категории завоевала член сборной Азербайджана Илона Зейналова.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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Азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на Международном турнире Gracia Fair Cup в Будапеште (ФОТО)
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