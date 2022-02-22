Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами прогнозируется туман, моросящий дождь, умеренный юго-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем - 9-13, в Баку ночью – 3-5, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, утром и ночью прогнозируется туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем – 13-18 градусов тепла, в горах ночью – 0-5, в высокогорных районах ночью – до 8 градусов мороза, днем – 7-12 градусов тепла.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)