Москва и Баку прорабатывают вопрос организации производства "Спутник V" в Азербайджане

Общество 22 февраля 2022 15:10 (UTC+04:00)
Москва и Баку прорабатывают вопрос организации производства "Спутник V" в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Москва и Баку прорабатывают вопрос организации производства вакцины "Спутник V" в Азербайджане. Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в материалах, подготовленных к переговорам Президента России Владимира Путина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"В 2021 году по просьбе азербайджанской стороны было поставлено 220 тыс. доз российской вакцины "Спутник V". Планируется поставка дополнительных 80 тыс. доз. Новых заявок не поступало. Прорабатывается организация производства вакцины в республике", - говорится в документе.

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