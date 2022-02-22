Генпрокуратура Азербайджана провела операцию на Абшероне
БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана провела операцию на Абшероне.
Как сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос Trend, по завершении операции общественность будет дополнительно проинформирована о ее деталях.
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