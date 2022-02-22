В Азербайджане выявлены еще 2 372 случая заражения коронавирусом, вылечились 4 616 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 2 372 случая заражения коронавирусом, 4 616 человек вылечились, 19 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 77 804 случая заражения коронавирусной инфекцией, 742 326 человек вылечились, 9 280 – скончались, число активных больных составляет 26 198.

За последние сутки в стране проведены 10 318 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 501 358.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)